Суд в РФ постановив депортувати американського пастора, який закликав молитися за Трампа

Міський суд російського Петропавловська-Камчатського постановив депортувати з Росії громадянина США, пастора Пола Джіоне, звинувативши його в порушенні правил місіонерської діяльності. На рішення суду звернув увагу проєкт Радіо Свобода Сибір.Реалії.

Окрім видворення, пастору призначили штраф у розмірі 30 тисяч рублів.

30 травня поліція склала щодо Джіоне протокол за статтею про порушення законодавства про свободу совісті, свободу віросповідання і про релігійні об’єднання.

Приводом стала зустріч Джіоне з вірянами в будівлі однієї із церков Петропавловська-Камчатського 23 травня. У матеріалах суду вказано, що Джіоне без дозвільних документів читав лекції про релігію і закликав молитися за президента США Дональда Трампа «у присутності людей, які не є послідовниками цього вчення». Про яку саме конфесію йдеться, у постанові не уточнюється.

8 червня суд скасував початкову ухвалу через процесуальні порушення, проте після перегляду матеріалів справи 12 червня повернув покарання в силу.

Головним доказом обвинувачення став аудіозапис, який потай зробили двоє людей, що прийшли на збори. Вони передали запис співробітникам російського Центру протидії екстремізму.

Свідки з боку громади в суді назвали появу цих відвідувачів підозрілою – вони сторонилися вірян і послалися на запрошення від людини, яку в церкві ніхто не знав. Суд визнав запис допустимим доказом. У рішенні зазначено, що лекція пастора зацікавила сторонніх громадян, які вирішили продовжити вивчення цього віровчення.

Це, як вважає суд, підтверджує мету залучення нових людей до релігійної організації. Крім того, експерт-лінгвіст дійшов висновку, що за допомогою особистих історій пастор міг «керувати аудиторією, викликати в неї потрібні емоції й переконувати у своїй правоті».

Сам пастор Джіоне не визнав і назвав метою поїздки туризм. Він пояснив, що до церкви прийшов на запрошення пастора і спілкувався там зі своїми знайомими, а не читав публічну лекцію. Під час бесіди Джіоне також розповідав про те, що в США моляться за своїх політичних лідерів, і запропонував парафіянам помолитися за президента США.

Захист просив скасувати депортацію, вказавши, що Джіоне близько 30 років відвідує регіон з благодійними місіями, допомагає дитячим будинкам і виховує вісьмох дітей, п’ятеро з яких були усиновлені з Росії.

Крім того, захист пастора вказав, що він має гроші на квиток, і просив суд у разі визнання Джіоне винним призначити покарання у вигляді самостійного контрольованого виїзду з Росії.

Суд визнав доводи адвоката недостатніми для скасування покарання. Зараз Джіоне перебуває у центрі тимчасового утримання мігрантів. Після 27 серпня його депортують із країни.