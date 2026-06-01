У Росії трьох людей позбавили громадянства за «пропаганду антиросійських настроїв»

Російські Федеральна служба безпеки та МВС позбавили громадянства Росії вісьмох вихідців із Центральної Азії в шести різних регіонах країни – про це повідомляють російські медіа 1 червня.

Зокрема, трьох жителів Тюменської області позбавили російського громадянства за «пропаганду антиросійських настроїв, ідей про необхідність об’єднання в організовані групи за етнічною ознакою для участі в міжетнічних конфліктах».

Як зазначає видання «Агентство», це, ймовірно, перші випадки позбавлення громадянства за поширення «антиросійських настроїв». Журналісти вивчали попередні випадки позбавлення громадянства і не знайшли подібних формулювань, пише канал «Настоящее время».

Російська влада навела різні причини для позбавлення громадянства решти п’ятьох людей. Зокрема, житель Алтаю отримав адміністративний штраф за критику війни в присутності дітей. Мешканця Архангельської області звинуватили у тому, що він відмовляв співвітчизників від служби в російській армії. Підозрюваного з Тули засудили за незаконне зберігання зброї. Також мешканець Тверської області незаконно зареєстрував мігрантів – серед них була людина, яка, за твердженням російських спецслужб, має стосунок до теракту в «Крокусі» в 2024 році.