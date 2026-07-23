Рубіо заявив, що потрібні «нові ідеї» для завершення російсько-української війни

Сполучені Штати готові сприяти завершенню російсько-української війни, але для цього знадобляться нові пропозиції, заявив державний секретар США Марко Рубіо після зустрічі з міністром закордонних справ Росії в Манілі 23 липня.

Спілкуючись із журналістами, Рубіо заявив, що його переговори з Сергієм Лавровим були «хорошими» та «чесними», але не став розкривати деталі.

На питання репортера Радіо Свобода держсекретар заявив, що США «готові відіграти конструктивну роль у припиненні безглуздої війни» і Вашингтон безпосередньо передав цю позицію Москві.





Водночас на запитання, чи привела зустріч до якогось прориву, Рубіо відкинув очікування швидкого прогресу:

«Ви думаєте, що ми врегулювали війну в Україні за наші 30 хвилин тут, в Азії? Це не так працює».

За словами посадовця, Росія й Україна мають сильні стимули для припинення конфлікту, водночас центральною перешкодою залишається пошук умов, прийнятних для обох сторін.

«Це був виклик: кінець, який можуть прийняти обидві сторони», – сказав він, додавши, що Вашингтон продовжуватиме намагатися знайти спільну мову, якщо з’являться можливості.

Рубіо зазначив, що Росія зазнає ударів вглиб по своїй території та втрачає «понад 5000-6000 солдатів на тиждень». Водночас Україна також платить «величезну ціну», додав він, посилаючись на загибель цивільних і почастішання ударів по Києву.

Попередні пропозиції не працюють

Рубіо також згадав посилання в російському повідомленні про зустріч на так звані пропозиції Анкориджа, заявивши, що раніше обговорювані ідеї провалилися, оскільки Київ їх не прийняв.

«Нам доведеться знайти нові пропозиції та нові ідеї. Звісно, ця (пропозиція – ред.) була неприйнятною для України на той час, і я не думаю, що вона прийнятна для них і зараз. Насправді, вона, ймовірно, ще менш прийнятна для них», – заявив держсекретар.

На його думку, будь-яка остаточна мирна угода, ймовірно, вимагатиме «нових ідей та деяких нових концепцій». Він додав, що Сполучені Штати готові внести пропозиції, «якщо випаде така можливість і умови будуть сприятливими».





Відповідаючи на запитання про те, чи Лавров закликав Вашингтон припинити постачання зброї Україні, Рубіо повторив, що в політиці США не було змін, заявивши, що його країна продовжує продавати зброю через механізми НАТО, водночас займаючись дипломатією:

«Ми хочемо, щоб війна закінчилася. Ми готові відіграти будь-яку можливу позитивну роль для її завершення».

Втім, він підкреслив, що для врегулювання потрібні широкі переговори, а не одна зустріч на Філіппінах.

На запитання Радіо Свобода, чи можуть президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський зустрітися найближчим часом, Рубіо відповів, що американські чиновники підтримують часті контакти з Києвом і зустрічалися з українськими представниками частіше, ніж із російськими. Він також сказав, що не обговорював війну Росії в Україні з міністром закордонних справ Китаю Ван І під час окремих переговорів, оскільки в обох сторін було «багато інших тем для обговорення».

Переговори з Іраном

Держсекретар США також поставив під сумнів готовність Ірану досягти довгострокової угоди щодо своєї ядерної програми, заявивши, що Тегеран неодноразово прагнув переговорів, але має історію відмови від зобов’язань.

«Я просто не думаю, що вони серйозно налаштовані укласти угоду», — сказав Рубіо, додавши, що президент Трамп все частіше доходить такого ж висновку.

Він сказав, що іранські чиновники використовують посередників, щоб сигналізувати про зацікавленість у переговорах, але неодноразово змінювали або порушували угоди після їх досягнення.

Водночас держсекретар вважає, що Іран зрештою стане більш охочим до переговорів по мірі того, як економічний та військовий тиск зростатиме. Рубіо сказав, що Сполучені Штати не прагнуть зміни режиму в Ірані, назвавши головною метою Вашингтона запобігання отриманню Тегераном ядерної зброї:

«США прагнуть денуклеаризованого Ірану, який ніколи не матиме ядерної зброї».

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На запитання про повідомлення про те, чи Росія допомагає Ірану атакувати американські сили, Рубіо відмовився обговорювати питання розвідки, заявивши, що не коментуватиме публічно, навіть якби такі повідомлення були точними. Він заявив, що Іран роками самостійно створював ракетні та безпілотні потужності, і що ніщо з того, що зараз робиться зовнішніми сторонами, суттєво не збільшує можливості Тегерана атакувати американців.

На Філіппінах 23 липня на полях заходах Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) відбулася зустріч держсекретаря США Марко Рубіо та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Російський канал RT додав, що розмова тривала приблизно пів години.

Речник Держдепартаменту Томмі Піґотт підтвердив проведення зустрічі й додав, що сторони «обговорили відносини між США та Росією та необхідність припинення війни між Росією та Україною».