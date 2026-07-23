На Філіппінах розпочалася зустріч Рубіо і Лаврова. Говоритимуть про Україну

На Філіппінах 23 липня на полях заходах Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) розпочалася зустріч держсекретаря США Марко Рубіо та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, повідомляє телеграм-канал RT, ілюструючи інформацію відповідними відеокадрами.

Напередодні кореспондент Радіо Свобода Алекс Рауфоглу запитав очільника зовнішньополітичного відомства США, чи тиснутиме він на свого російського колегу в питанні України.

«Недоречно говорити про тиск, я говоритиму з ним про це… США залишаються відкритими і прагнуть відіграти конструктивну роль у питанні завершення війни», – сказав Марко Рубіо.

Перед тим міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив, що поцікавиться у Рубіо щодо слів президента США Дональда Трампа про можливість швидкого врегулювання війни в Україні.

Наприкінці травня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у телефонній розмові з держсекретарем США Марко Рубіо «офіційно довів до американської сторони» інформацію про те, що російські військові «приступають до системних і послідовних ударів по об’єктах у Києві, що використовуються для потреб ЗСУ, і по центрах ухвалення відповідних рішень».

Коментуючи ту заяву російського колеги, Рубіо наголосив, що удари Росії по Україні підтверджують, що «війна має закінчитися».