Уряд Угорщині розпочаі розслідування зв’язків із РФ колишнього міністра Петера Сійярто

Новий уряд Угорщини ініціював розслідування проти колишнього міністра закордонних справ країни Петера Сійярто через його імовірні зв’язки з Росією, повідомляє видання 444.hu.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр ще під час передвиборчої кампанії обіцяв розпочати таке розслідування, якщо прийде до влади. Він звинувачував Сійярто в державній зраді.

16 липня на пресконференції журналісти запитали Мадяра, чи розпочала влада розслідування. Прем’єр підтвердив, що справу ведуть правоохоронні органи, але подробиць не навів.

«Є секретні документи, документи з міністерства закордонних справ та інші. Коли з’явиться інформація, ми повідомимо вам», – заявив Мадяр журналістам.

Петер Сійярто обіймав посаду міністра закордонних справ Угорщини з вересня 2014 року до травня 2026-го. До цього він був особистим представником колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Приводом для процесуальних дій щодо Сійярто стала серія журналістських розслідувань про те, що між колишнім міністром і очільником зовнішньополітичного відомства РФ Сергієм Лавровим існував постійний неформальний канал зв’язку для обміну інформацією. Як стверджували автори розслідувань, за допомогою Сійярто Москва отримувала, зокрема, чутливі відомості про внутрішні процеси в Євросоюзі. Крім того, Лавров просив Сійярто допомогти зняти санкції із сестри Алішера Усманова. Обмеження в результаті зняли.