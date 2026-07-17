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Новини | Міжнародні

Уряд Угорщині розпочаі розслідування зв’язків із РФ колишнього міністра Петера Сійярто

Колишній міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто (л) із російським колегою Сергієм Лавровим, фото ілюстративне
Колишній міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто (л) із російським колегою Сергієм Лавровим, фото ілюстративне

Новий уряд Угорщини ініціював розслідування проти колишнього міністра закордонних справ країни Петера Сійярто через його імовірні зв’язки з Росією, повідомляє видання 444.hu.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр ще під час передвиборчої кампанії обіцяв розпочати таке розслідування, якщо прийде до влади. Він звинувачував Сійярто в державній зраді.

16 липня на пресконференції журналісти запитали Мадяра, чи розпочала влада розслідування. Прем’єр підтвердив, що справу ведуть правоохоронні органи, але подробиць не навів.

«Є секретні документи, документи з міністерства закордонних справ та інші. Коли з’явиться інформація, ми повідомимо вам», – заявив Мадяр журналістам.

Петер Сійярто обіймав посаду міністра закордонних справ Угорщини з вересня 2014 року до травня 2026-го. До цього він був особистим представником колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Приводом для процесуальних дій щодо Сійярто стала серія журналістських розслідувань про те, що між колишнім міністром і очільником зовнішньополітичного відомства РФ Сергієм Лавровим існував постійний неформальний канал зв’язку для обміну інформацією. Як стверджували автори розслідувань, за допомогою Сійярто Москва отримувала, зокрема, чутливі відомості про внутрішні процеси в Євросоюзі. Крім того, Лавров просив Сійярто допомогти зняти санкції із сестри Алішера Усманова. Обмеження в результаті зняли.

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