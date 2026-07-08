Трамп допустив, що приїде в Україну, «коли настане відповідний час»

Президент США Дональд Трамп заявив, що прагне відвідати Україну, але для цього є безпекові застереження. Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів на саміті НАТО 8 липня.

«Краще, щоб ця війна вже закінчилася. Не впевнений, що Секретна служба (спецслужба, яка відповідає за охорону головних високопосадовців США – ред.) була б у захваті від цього, але знаєте, що я хотів би зробити? Я вважаю, що люди там неймовірні. І, чесно кажучи, мені хотілося б приїхати до Києва, перш ніж місто зазнає ще більшої шкоди. Це таке прекрасне місто, правда? Так, я поїду в Україну, коли для цього настане відповідний час», – сказав Трамп.

Американський лідер також відзначив, що російський президент Володимир Путін, на його думку, «хоче закінчення війни».

«На президента Путіна чиниться великий тиск, щоб довести це до завершення. І, гадаю, тиск є на всіх, щоб нарешті завершити цю війну», – твердить Трамп.

Він визнав, що під час попередніх обговорень умов мирної угоди між Україною та РФ «були певні умови, які дещо відрізнялися».

«Я думаю, що вони змінюються. Мені здається, ситуація, ймовірно, стає трохи кращою з точки зору деяких речей, яких ви хотіли б досягти. Для Росії це виявилося дуже важко. Набагато важче, ніж очікувалося», – констатує президент США.

Москва називає виведення українських військ із території всієї Донецької області умовою припинення вогню в Україні. Високопоставлені російські діячі неодноразово висловлювалися, що це ключове рішення, на яке в Москві чекають від Києва.

При цьому, не говорячи про це прямим текстом, російські представники натякали на те, що ця тема обговорювалася під час зустрічі президентів США й Росії в Анкориджі у серпні минулого року. У Кремлі стверджують, що «дух Анкориджа» чи «розуміння, досягнуте в Анкориджі» мають лежати в основі врегулювання в Україні. При цьому офіційно про якісь домовленості за підсумками зустрічі Трампа і Путіна на Алясці не повідомляли. Сам американський лідер Дональд Трамп заперечував, що така домовленість була.

Держсекретар США Марко Рубіо 25 червня заявив, що між США та Росією на Алясці «не було жодних домовленостей». Він визнав, що на Алясці було зроблено пропозицію, але наголосив – «жодної угоди не було».

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що ці слова Рубіо «не дуже доладні».

Влада України відмовляється виконувати вимогу про передачу всього Донбасу під контроль Росії.

Дипломатичні зусилля США щодо завершення війни в Україні зайшли в глухий кут через поєднання війни в Ірані й розчарувань через відсутність прогресу після кількох раундів переговорів.