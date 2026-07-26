ISW прокоментував реакцію Кремля на заклик президента Казахстану заморозити війну в Україні

Президент Росії Володимир Путін, ймовірно, використав зустріч із президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим, щоб «виправдати свою відмову заморозити лінію фронту в Україні та рішення продовжувати війну» – про це йдеться в звіті Інституту дослідження війни від 25 липня.

На зустрічі, що мала місце в російському Омську, Токаєв, зокрема, заявив, що багатьом важко зрозуміти першопричини російської війни в Україні, і закликав Москву та Київ заморозити лінію фронту та повернутися до переговорів.

Путін не відповів Токаєву у відкритій частині зустрічі, але речник Кремля Дмитро Пєсков згодом заявив, що Путін пізніше нібито детально розповів президенту Казахстану про війну та сказав йому, що заморозити нинішню лінію фронту неможливо, оскільки Росія повинна досягти своїх цілей на полі бою.

Пєсков повторив твердження Кремля про те, що бойові дії можуть припинитися «до кінця сьогоднішнього дня», якщо Україна «прийме відповідні рішення».





ISW нагадує, що російські чиновники постійно закликають Україну капітулювати перед максималістськими воєнними вимогами Росії, які, як неодноразово наголошував Кремль, включають усі Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, ще до початку мирних переговорів, які не гарантовано призведуть до змістовної мирної угоди.

«Путін зіткнувся зі зниженням рейтингів схвалення та довіри, дедалі складнішою економічною ситуацією та зростанням втрат в обмін на мінімальні здобутки в Україні, продовжуючи вести свою війну здебільшого так само, як і з 2022 року. Кремль продовжує сигналізувати росіянам, що вони повинні бути готові нести витрати на тривалу війну проти України, і, ймовірно, використав зустріч Путіна з Токаєвим як підставу нагадати росіянам про це виправдання», – припускають аналітики.

Напередодні президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв під час особистої зустрічі з лідером Росії Володимиром Путіним в Омську запропонував «заморозити» війну РФ проти України та повернутися до переговорного формату, який обговорювався у Стамбулі навесні 2022 року.

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Президент Казахстану заявив, що до нього нібито «звертаються із проханнями виступити посередником, тому він вирішив запропонувати варіант завершення війни».

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга схвально відгукнувся про заяву Токаєва, водночас констатував, що Кремль «продовжує відкидати чіткий шлях до миру».

Останні мирні переговори між Україною і Росією за посередництва США відбулися в лютому. Через загострення ситуації на Близькому Сході тристоронні переговори були відкладені на невизначений час.

У Кремлі заявили, що останні українські удари по Росії «не наближають особисті контакти» між лідером РФ Володимиром Путіним й українським президентом Володимиром Зеленським.

Зеленський наголосив, що Україна хоче закінчити війну до зими: «через дипломатію, і, звичайно, це дуже важливо – і через тиск на Росію».

Влада України відмовляється виконувати вимогу про передачу всього Донбасу під контроль Росії, як того вимагає Кремль.