Токаєв на зустрічі з Путіним запропонував «заморозити» війну в Україні

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв під час особистої зустрічі з лідером Росії Володимиром Путіним в Омську запропонував «заморозити» війну РФ проти України та повернутися до переговорного формату, який обговорювався у Стамбулі навесні 2022 року.

Президент Казахстану заявив, що до нього нібито «звертаються із проханнями виступити посередником, тому він вирішив запропонувати варіант завершення війни».

«Можливо, цей конфлікт вже варто заморозити і повернутися до стамбульської формули 2.0, оскільки там були досягнуті значні результати. Потім – під гарантії великих держав, включаючи Росію, і далі рухатися до довгоочікуваного миру», – сказав він.

Під час зустрічі Токаєв також повторив низку тез, які збігаються з риторикою Кремля. Зокрема, він назвав українців і росіян «братніми народами», висловив співчуття через загибель людей з обох сторін та заявив, що війна нібито вигідна «противникам».

Токаєв висловив впевненість, що Путін виявив «максимум дипломатичної гнучкості» під зустрічі з президентом США на Алясці.

Україна неодноразово наголошувала, що переговори у Стамбулі 2022 року не можуть бути основою для мирного врегулювання, оскільки запропоновані тоді умови передбачали суттєві обмеження українського суверенітету та не гарантували безпеки держави. Київ наполягає, що будь-які переговори мають ґрунтуватися на повазі до територіальної цілісності України та міжнародного права.

Останні мирні переговори між Україною і Росією за посередництва США відбулися в лютому. Через загострення ситуації на Близькому Сході тристоронні переговори були відкладені на невизначений час.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що завершення конфлікту США з Іраном дозволить Вашингтону сфокусуватися на врегулюванні російсько-української війни.

У Кремлі заявили, що останні українські удари по Росії «не наближають особисті контакти» між лідером РФ Володимиром Путіним й українським президентом Володимиром Зеленським.

Зеленський наголосив, що Україна хоче закінчити війну до зими: «через дипломатію, і, звичайно, це дуже важливо – і через тиск на Росію».