Путіна в Астані супроводжує гелікоптер, броньовик і, можливо, машина з РЕБ – «Агентство»

Кортеж президента Росії Володимира Путіна під час візиту до столиці Казахстану Астани супроводжують броньовик із позицією для кулеметника, гелікоптер і машина, яка може бути оснащена системою радіоелектронної боротьби, зауважило російське незалежне видання «Агентство», вивчивши опубліковані журналістами й очевидцями відео у соцмережах.

Окрім мотоциклістів, колону автомобілів супроводжував військовий автомобіль. OSINT-аналітик Кирило Михайлов сказав виданню, що, найімовірніше, це бронеавтомобіль «Алан» із позицією для кулеметника на даху. Представник дослідницької групи Conflict Intelligence Team (CIT) зазначив, що машина схожа на звичайний бронеавтомобіль із напівзакритою кулеметною туреллю зі знятим кулеметом.

Ще один автомобіль оснащений конструкцією на даху, яка може бути системою радіоелектронної боротьби. Увечері 27 травня кортеж Путіна супроводжував також гелікоптер.

Пресслужба президента Казахстану повідомляла, що з моменту перетину кордону країни до посадки в аеропорту Астани літак Путіна супроводжували винищувачі Сил повітряної оборони.

На початку травня видання «Важные истории» й низка інших ЗМІ опублікували висновки неназваної західної розвідки про посилення заходів безпеки довкола Путіна через те, що він побоюється замаху або спроби перевороту.

«Агентство» зазначає, що з початку року державні російські інформаційні агентства ТАСС, «РИА Новости» й «Интерфакс» різко скоротили кількість новин про Путіна, що є наслідком різкого зниження публічної активності президента РФ.

Видання вказує, що Путін майже перестав їздити країною. Останньою його поїздкою за межі регіонів, де розташовані основні президентські резиденції, став одноденний візит до Самари 6 листопада 2025 року. Була пауза і в поїздках за кордон, проте Путін перервав її, відвідавши днями Китай і тепер – Казахстан.

Путін прилетів до Астани 27 травня. Це його другий державний візит до Казахстану з березня 2024 року, попередній візит Путіна такого рівня до Астани відбувся у листопаді того ж року. Помічник російського президента Юрій Ушаков заявив, що це покликане «наголосити на безпрецедентно високому рівні відносин наших двох країн».

Путін під час зустрічі з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим сказав, що відносини країн «вийшли на рівень стратегічного партнерства». Токаєв заявив, що «між РФ і Казахстаном не існує спірних питань», відзначив зростання російських інвестицій і зробив висновок, що країни є «друзями» і «братами».

