«Раніше говорили «ВВП», а тепер його називають «Дід». Політолог – про Путіна, страхи і настрої еліт у Росії

У кількох сотень вищих російських чиновників накопичився вже «сталінський рівень» страху репресій і навіть найлояльніші представники російських еліт тепер називають Володимира Путіна «Дідом», стверджує у своїй новій книзі «Співучасники» російська політологиня, наукова співробітниця Берлінського центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії Олександра Прокопенко. Вона залишила Росію після початку повномасштабного вторгнення до України і зараз дала інтерв’ю телеканалові «Настоящее время», створеного Радіо Свобода.

– Як ви б оцінили публікації кількох ЗМІ, які написали про те, що Путін та Кремль буквально зараз у стані підвищеної тривоги. І взагалі там усі бояться замаху на Путіна та перевороту, який буде організовано Шойгу.

– Це оригінальна версія. А навіщо це треба Шойгу помститися за Цаликова? (5 березня 2026 року колишнього першого заступника глави Міноборони РФ Руслана Цаликова було затримано в рамках справи про створення злочинної спільноти, хабарництво, розтрату та відмивання злочинних доходів. Того ж дня Басманний районний суд Москви помістив його під домашній арешт – ред.). Не дуже зрозуміло. Ніколи не було помічено Сергія Кужугетовича в якихось президентських амбіціях або в ляльководчих – посадити свою людину на трон і правити. Тому мені здається ця логіка скоріше якоюсь дивною інтерпретацією чуток, які ходять політичним телеграмом щодо того, що відбувається з Шойгу та його командою.

Путін не хотів би бути викраденим, але навіть якщо ти в кільці охорони, як це було з президентом Венесуели, тебе це не захистить. І тим більше він не хоче бути вбитим

А відбувається цікаве. До кого могли дотягнутися, посадили, включаючи близьких до Шойгу людей, які з ним тривалий час працювали, дехто з яких, як ми знаємо, «гаманець» Шойгу. Але я не думаю, що переворот прийде звідти і взагалі не вірю в ідею перевороту. Але те, що провідні світові ЗМІ нарешті назвали Путіна «Бункерним дідом», не може не тішити.

Це, до речі, не просто не жарти і не хочеться вразити, «Дідом» його називають російські елітарії. Я про це пишу у своїй книзі. Називають і чиновники, і бізнесмени.

«Начальником» його тепер називають лише по телевізору, пропагандисти: Маргарита Симонян та Володимир Соловйов.

Тобто «начальник» він тільки у пропагандистів, а у решти він «Дід». Ну і тепер «Дід бункерний».

Мені здається, що це поки що пов'язане із зовнішніми загрозами, а не з внутрішніми. Комбінація страхів і щодо зростаючих можливостей ЗСУ і України, і ризиків диверсій, і, можливо, те, що з початку року з політичною верхівкою режимів Венесуели та Ірану сталися різні неприємності, яких Путін собі не хотів би.

100% моїх співрозмовників тепер почали говорити «Дід». І всім зрозуміло, про кого йдеться

Він не хотів би бути викраденим, але виявляється, що навіть якщо ти в кільці охорони, як це було з президентом Венесуели, тебе це не захистить. І тим більше не хоче бути вбитим. І в цьому сенсі його занепокоєння зрозуміле, але, звичайно, воно виглядає трошки дивним, невчасним для людини, яка веде війну чотири роки поспіль.

Можливо, це помножено на дані розвідки про можливості противника. Це довгий шлях параноїка: від невразливості до бункера.

– Ви згадали, що сотня російських чиновників, про яких ви пишете у своїй книзі «Співучасники»...

– Більше. Я сказала б, що їх десь 200-300.

– І що: справді люди стали називати його «Дідом»? Коли це сталося? Чи є якась тимчасова прив’язка?

– Його і раніше називали «Дідом», це логічно: він старів. Але це були швидше ось жарти, як то кажуть, від «поганих ліберів», про те, що «Дід забув випити пігулки».

А після початку війни, до 2023 року, 100% моїх співрозмовників, які раніше говорили «ВВ» чи «ВВП», або «Перший», тепер почали говорити «Дід». І всім зрозуміло, про кого йдеться.

– Це дещо принизливе слово щодо Путіна з боку російських чиновників. Вони перестали боятися вимовляти його?

– Вони перестали боятися його вимовляти. Путіна вони боятися не перестали, ФСБ боятися не перестали і страх виплескувати треба хоч якимось чином. Через експресію, мову, слово «дід», це спроба в деякому сенсі відбудуватися. І показати своє ставлення до поточного процесу, до поточної влади тощо. І це все не лінійна історія: є спади, точки розпачу, коли здається, що все погано, а є, коли здається, що ми виграємо.

«Колосальний, сталінський рівень страху»

– У якому стані еліти зараз перебувають еліти на момент весни 2026 року?

– Я б сказала, що вони перебувають у стані страху від невизначеності. Це стало видимим після відключення інтернету та блокувань месенджерів, які однаково сильно били і по прихильникам Путіна, і по противникам, і по всій машині, яка обслуговує російський режим.

У Сергія Володимировича Кирієнка, першого заступника глави адміністрації президента, який відповідає за внутрішню політику, через Telegram побудовано мережі корпоративної агітації, які йому потрібні передусім для виборів у регіонах. Вся архітектура виборної машини зав'язана на Telegram.

Max для цього не призначений і там немає такої технічної можливості. А якщо інтернет загалом відключать? Все одно треба зібрати людей, щоб вони якимось чином проголосували...

Ми розвернулися на схід і лягаємо під Китай? Ми точно туди йдемо, щоб не виявилося на півдорозі до Китаю, що треба розвертатися та бігти у напрямку США?

В Олексія Олексійовича Громова, іншого першого заступника голови адміністрації президента, який відповідає за пропаганду, з відключеним інтернетом пропаганда руйнується. І вона також зав'язана на Telegram. Пропагандистська машина – це не лише бабусі, які дивляться Перший канал, і ми бачимо, як падає частка телебачення.

У губернаторів у прикордонних регіонах система попередження людей про безпілотників та нальоти лягла, бо заблокували Telegram. Кому адресувати претензії, незрозуміло. ФСБ? Але воно безлике. Путіну? Але він «тефлоновий». Ці протиріччя стали видимими, бо так жити не можна.

І я зараз чую спроби відбудуватися від російського нобілітету: «це не наш порядок денний, не наш вибір, це не наше майбутнє». Є колосальний запит на правила, нормальний образ майбутнього, а не ці симулякри, які транслює машина Кирієнка. На те, як ми житимемо через п'ять років.

Ми розвернулися на схід і лягаємо під Китай? Ми точно туди йдемо, щоб не виявилося на півдорозі до Китаю, що треба розвертатися та бігти у напрямку Сполучених Штатів Америки? Якщо ми говоримо про торгівлю, логістичні потоки, технологічні стандарти і так далі, хочеться зрозуміти, а що з активами?

Ось ми активи націоналізували у закордонних компаній – це вже остаточно наше чи це тимчасово наше за законами воєнного часу? Коли воєнний час закінчиться, що робити з цим шматком власності?

Путін, очевидно, втратив до цього якийсь інтерес, якщо 70% часу він проводить у нарадах із військовими за квадратні сантиметри землі Донбасу, з якими ніхто не розуміє, що робити і навіщо вони потрібні.

Допустимо, світ і Україна погодяться віддати територію Донбасу – але навіщо вона? У Росії її, території, мало?

Допустимо, світ і Україна погодяться віддати цю територію – але навіщо вона? У Росії її, території, мало? У неї треба вкласти колосальні кошти, щоб її привести назад у нормальний економічний стан, щоб туди люди повернулися жити.

Нема цих грошей, бо резервів немає. Усі чотири роки Росія проїдала свої резерви. Все, що зараз відбувається – це великий кредит у майбутнього. Хочеться зрозуміти, у якого, і хто платитиме, і як. І Кремль не має відповіді на це запитання.

Звідси походить відбудова: «Ми в цьому не беремо участі, ми не хочемо цього майбутнього, ми не хочемо війни, ми ніколи її не хотіли».

І це справді так. Це буквально те, що говорять люди на кухнях.

– А що ці люди відчувають? Втома, фрустрація?

– Все: і втома, і фрустрація, і колосальний, сталінський рівень страху. Коли починаєш боятися, що з тобою щось зроблять. Вони бояться, що їм фізично загрожують, їх життю та безпеці. Якщо не їм, то їхнім родинам. Якщо не їхнім сім'ям, то їхнім командам.

І втома, і фрустрація, і колосальний, сталінський рівень страху. Коли починаєш боятися, що з тобою щось зроблять

Загалом, вони не такі вже й не мають рації. Віце-губернатором працювати у Росії зараз надзвичайно небезпечно.

Не тому, що там через одного корупціонер, а тому, що російське законодавство створено таким чином, що вкрай складно, не порушивши його, зробити держзакупівлю. Фактично неможливо, бо законодавство можна трактувати, особливо, якщо ти зі Слідчого комітету. І вони це відчувають.

Вони мають відчуття пастки, що закінчується повітря. Так і є, резервів немає. Ось зараз трохи кисень надійшов через додаткові нафтові доходи, але за рахунок того, що не нафтові доходи не збираються, а пріоритети залишаються колишніми: «денацифікація» України, війна і ось це все, що стає трохи смішним, особливо на тлі ось цього параду... «Давайте вже перестанемо ганьбитися», – ось так кажуть.

«Не знаю жодного члена російської еліти, якому б подобалася війна»

– Ви працювали у Центробанку на момент початку повномасштабного вторгнення в Україну. Чи пам'ятаєте ви ці дні в ЦБ, які там були настрої в той момент, коли перші російські ракети почали падати на Київ та інші українські міста?

– Як і всюди: шок, жах. Усі були шоковані, нікого не попереджали, жодних сценаріїв, що робити, не було. Всі спочатку завмерли, потім схопилися за голову, а потім почали працювати, бо Росія відправила ракети, Захід ввів санкції, і досить швидко, треба було повертатися в дуже жорстку ритмічну роботу зі зведення «антисанкційного щита».

– Чи були тоді у когось із співробітників ЦБ якісь моральні протиріччя, що, рятуючи, власне, економічну систему, люди продовжують війну?

– Часу не було думати. І вся система управління економікою, управління господарством була налаштована таким чином, що їм не дали схаменутися. На індивідуальному рівні багато – дуже тонкі, рефлексуючі люди, але коли загальне корпоративне ціле, ти вбудований у повсякденність роботи з ранку до пізньої ночі з гасіння мільйона маленьких пожеж однією пожежною командою, зітхнути ніколи, сісти ніколи, невідомо, що як і буде. Тому рефлексія, усвідомленість, на мою думку, прийшли пізніше.

Я в книзі пишу, що для нобілітету точкою неповернення була швидше за все Буча. До цього були ще якісь ілюзії, що, можливо, встигнуть швидко домовитися. Ніхто не думав, що війна триватиме 4 роки.

– Але ви прийняли рішення про те, що ви не працюватимете більше – коли?

– 24 лютого 2022 року.

– Якою була ваша мотивація?

– Війна проти України, повномасштабне вторгнення, а не ось ці проксі-історії, які ми спостерігали до цього, стала для мене тією трансформативною подією, яка буквально виштовхнула мене із системи та відправила у вільне плавання.

Я не можу порадувати росіян. Не хочу дати хибних надій, що все якось виправиться, все налагодиться. Готуйтеся до найгіршого

Я не планувала ні еміграцію, ні все життя працювати у Центробанку.

У свідоцтві про народження написано, що я українка. Ми взагалі із радянської родини, а за радянських часів ще писали національність. Але я ніколи себе не відчувала частиною українського простору культурного та мовного. Я їздила до родичів, але ми були однією великою радянською родиною.

– Усіх аналітиків, коли ми говоримо про російську економіку та політику під час війни, питаємо одне: до чого росіянам готуватися протягом найближчого року? Як би ви на це запитання відповіли?

– Я не можу порадувати росіян. Не хочу дати хибних надій, що все якось виправиться, все налагодиться. Готуйтеся до найгіршого. Ставити на чорне це наша виграшна стратегія.

На жаль, така реальність, що потрібно не просто ходити у касці весь час, а й купувати страховку від нещасного випадку. Ходіть у касці, страхуйтеся від нещасного випадку. Поки що нічого хорошого я вам сказати не можу.