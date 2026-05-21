«Медуза»: Кремль попросив державні й лояльні медіа якомога рідше використовувати слово «заборона»

Політичний блок адміністрації президента Росії «наполегливо попросив» державні й лояльні медіа якомога рідше використовувати у своїх статтях слово «заборона», пише російське незалежне видання «Медуза» з посиланням на двох співробітників прокремлівських видань і працівника державного ЗМІ.

За їхніми словами, окремо медіа попросили не виносити слово «заборона» в заголовки і в цілому радили «менше писати» про заборони, обмеження і штрафи.

«Є виняток, – цитує видання слова одного з журналістів. – [Писати можна], коли заборону скасовують». Як зазначила «Медуза», за останні роки в Росії не скасували жодної заборони.

При цьому якими формулюваннями можна замінити «заборону», в адміністрації президента РФ не уточнили. Наприклад, останню запроваджену владою Росії заборону на зйомку атак безпілотників і їхніх наслідків, зауважило видання, в одних медіа назвали «обмеженнями», в інших писали про відповідальність за «порушення заходів антитерористичної безпеки».

Замість того, щоб множити новини про заборони, як з’ясували журналісти, співробітникам прокремлівських медіа рекомендували «підсвічувати позитивні і терапевтичні ініціативи єдиноросів», наприклад, як депутати і чиновники «борються» із заборонами. Зокрема, медіа просили розповісти, що голова комітету Держдуми РФ з інформаційної політики Сергій Боярський не підтримав у парламенті заборону на соцмережі для дітей віком до 14 років, запропоновану членом Громадської палати.

У Кремлі публікацію «Медузи» поки що не коментували.

Минулого місяця очільник Росії Володимир Путін закликав російських депутатів і сенаторів «не зациклюватися» лише на заборонних законах, заявивши, що «вироблення нових заходів покарання для порушників – звісно, начебто потрібно, але тільки на цьому зациклюватися – це контрпродуктивно».

До кінця квітня рейтинги Путіна в опитуваннях державної соцслужби ВЦИОМ падали сім тижнів поспіль, що коментатори пов’язували з можливим невдоволенням блокуваннями в інтернеті й наростанням економічних проблем.