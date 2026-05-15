Росія: ВЦИОМ змінив методику опитувань і заявив про ріст рейтингу Путіна після тижнів падіння

Російська соціологічна служба «Всеросійський центр вивчення громадської думки» (російська абревіатура – ВЦИОМ), яка належить державі, і яка кілька тижнів поспіль повідомляла про падіння рейтингу президента Росії Володимира Путіна, офіційно змінила методику опитувань. Після цього рейтинги Путіна, за даними ВЦИОМ, зросли. Увагу на це звернуло, зокрема, російське незалежне видання «Агентство».

Свіжі рейтинги були опубліковані 15 травня після двотижневої перерви, пов’язаної, як стверджували у ВЦИОМ, зі святами. За даними нового опитування, діяльність Путіна на посаді президента схвалююють 66,8% респондентів. Це суттєво нижче, ніж лише два місяці тому, але вище, ніж за даними попереднього опитування, на 1,2%. Рейтинг владної партії «Єдиної Росії», як стверджується, зріс на 3,5%, при цьому впало схвалення роботи уряду.

Соцслужба, публікуючи нові рейтинги, повідомила про зміну методики: опитування тепер проводяться не лише телефоном, а й поквартирним опитуванням.

«Одне лише телефонне опитування вже не дає тієї повноти картини, яка необхідна для якісного електорального прогнозування. Саме тому комбінування телефонного й поквартирного опитувань сьогодні є для нас не просто доречною, а по-справжньому необхідною відповіддю на зовнішні виклики», – йдеться у повідомленні.

В агентстві, зокрема, заявили, що літні люди останнім часом все частіше відмовляються відповідати на дзвінки, побоюючись шахраїв.

Інша соціологічна служба, що працює з Кремлем, ФОМ, також повідомила про зростання рівня позитивної оцінки Путіна – з 73 до 75%. Про зміну методики вона не повідомляла.

До кінця квітня рейтинги Путіна в опитуваннях ВЦИОМ падали сім тижнів поспіль, що коментатори пов’язували з можливим невдоволенням блокуваннями в інтернеті й наростанням економічних проблем.

У Кремлі падіння рейтингів Путіна не коментували.

