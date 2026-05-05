Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Міжнародні

У Росії не опублікували щотижневий рейтинг Путіна, який до цього падав сім тижнів поспіль

До цього рейтинг Путіна падав сім тижнів поспіль
До цього рейтинг Путіна падав сім тижнів поспіль

Російська соціологічна служба «Всеросійський центр вивчення громадської думки» (ВЦИОМ), яка належить державі, не публікувала рейтинг довіри до політиків, включаючи президента Росії Володимира Путіна, з 24 квітня, на це звернуло увагу незалежне російське видання The Moscow Times. До цього рейтинг Путіна падав сім тижнів поспіль.

Рейтинг публікують щотижня по п’ятницях о 10-ій ранку за московським часом. Новий рейтинг не був опублікований ані у вихідний в РФ день 1 травня, ані в перший робочий день після «довгих» вихідних. Як зазначає видання, 2025 року ВЦВГД публікував рейтинг Путіна 9 травня – у вихідний день.

Ти часом 1 травня інший пов’язаний із державою російський фонд «Громадська думка» зафіксував зниження схвалення роботи Путіна на три відсоткові пункти за тиждень.

Читайте також: Росіяни перестають довіряти владі. Яке значення рейтинги мають для Путіна?

24 квітня ВЦВГД опублікував чергове зниження рейтингу схвалення діяльності Путіна із затримкою у дві години, зазначало видання «Агентство». Тоді рівень схвалення роботи Путіна знизився до 65,5%.

Незалежна дослідницька організація «Левада-центр» повідомляла, що рейтинг Путіна падає останні пів року. Наприкінці квітня, згідно з опитуванням центру, він становив 79%.

Соціологічні служби не повідомляють, із чим конкретно може бути пов’язане падіння рейтингів Путіна. В останні тижні невдоволення, зокрема й у провоєнних колах, викликають блокування в інтернеті.

***

Форум

XS
SM
MD
LG