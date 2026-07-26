Сибіга привітав заклик Токаєва до припинення вогню, але «Москва має відчути більший тиск»

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга схвально відгукнувся на заяву президента Казахстану, який під час зустрічі з Володимиром Путіним висловився за «замороження» російсько-української війни.

«Цінуємо заклики Президента Касим-Жомарта Токаєва до Путіна про те, що настав час зупинити війну. Реалістичне, вчасне та мудре звернення», – написав він на своїй сторінці в X.

Голова МЗС нагадав, що Київ пропонував зупинити бойові дії вздовж нинішньої лінії фронту та перейти до переговорів, водночас Кремль «продовжує відкидати цей чіткий шлях до миру».

Сибіга вказав на те, що пропозицію Токаєва вже відкинув речник Путіна Дмитро Пєсков.





«Підсумок такий: Москва має відчути більший тиск, перш ніж погодиться на реалістичні пропозиції щодо миру», – констатував міністр.

Напередодні президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв під час особистої зустрічі з лідером Росії Володимиром Путіним в Омську запропонував «заморозити» війну РФ проти України та повернутися до переговорного формату, який обговорювався у Стамбулі навесні 2022 року.

Президент Казахстану заявив, що до нього нібито «звертаються із проханнями виступити посередником, тому він вирішив запропонувати варіант завершення війни».

Останні мирні переговори між Україною і Росією за посередництва США відбулися в лютому. Через загострення ситуації на Близькому Сході тристоронні переговори були відкладені на невизначений час.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що завершення конфлікту США з Іраном дозволить Вашингтону сфокусуватися на врегулюванні російсько-української війни.

У Кремлі заявили, що останні українські удари по Росії «не наближають особисті контакти» між лідером РФ Володимиром Путіним й українським президентом Володимиром Зеленським.

Зеленський наголосив, що Україна хоче закінчити війну до зими: «через дипломатію, і, звичайно, це дуже важливо – і через тиск на Росію».

Влада України відмовляється виконувати вимогу про передачу всього Донбасу під контроль Росії, як того вимагає Кремль.

Президент України Володимир Зеленський наприкінці червня заявив, що російська влада від початку повномасштабного вторгнення в Україну вже 15 разів встановлювала для армії РФ крайні терміни для захоплення всього Донбасу, і тепер встановлений новий такий термін: 31 грудня.