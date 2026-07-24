«Краще, ніж боротися ще 10 чи 20 років за перемогу». Зеленський зробив заяву про припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню «було б краще, ніж боротися ще 10 чи 20 років за перемогу», оскільки воно дозволить зберегти життя українців. Про це він сказав в інтерв’ю американській блогерці Лорі Лумер.

«Якби ми могли зупинити війну завтра та досягти припинення вогню, це було б краще, ніж боротися ще 10 чи 20 років за перемогу, продовжуючи втрачати наших людей. Припинення вогню – це краще», – сказав він.

За словами Зеленського, останнім часом президент США Дональд Трамп змінив своє ставлення до України.



«Я думаю, президент зрозумів, хто насправді не хоче зупиняти війну. Він зрозумів, що ми справді хочемо миру. Раніше лунали голоси, що Україна не хоче зупиняти війну… Я не знаю точно, коли це сталося, можливо, в Римі. Але крок за кроком я намагався пояснити нашу позицію, і я думаю, що він мене дуже добре зрозумів», – зазначив він.

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На початку червня президент України Володимир Зеленський оприлюднив відкритий лист до російського президента Володимира Путіна, у якому, серед іншого, заявив, що нинішня лінія фронту – це «лінія, з якої має початися дипломатія». Він також сказав про готовність України повністю припинити вогонь на час перемовин.

Москва називає виведення українських військ із території всієї Донецької області умовою припинення вогню в Україні. Влада України відмовляється виконувати вимогу про передачу всього Донбасу під контроль Росії.

У Кремлі продовжують наполягати на досягненні цілей війни проти України. Зокрема помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив 21 червня, що Росія не чекає на виконання домовленостей щодо України, нібито досягнутих зі США торік в Анкориджі, натомість чекає на «перемогу».