У Польщі відновили пошкоджену ділянку нафтопроводу «Дружба»

У Польщі на раніше пошкодженій ділянці нафтопроводу «Дружба», яким російська сировина надходить до Європи, відновлено постачання. Як повідомляє польський оператор нафтопроводу PERN, повна працездатність пошкодженої ділянки досягнута ввечері 7 серпня.

«Тепер основна увага компанії буде зосереджена на розчищенні території та приведенні її у належний стан. Служби охорони навколишнього середовища PERN разом зі спеціалізованою компанією з рекультивації залишаються на місці», – ідеться в повідомленні оператора.

Компанія створила комісію для зʼясування причин, що спричинили витік.

Розгерметизацію на одній із двох ниток трубопроводу «Дружба», через яку здійснюється постачання сирої нафти до Німеччини, виявили ввечері 5 серпня на ділянці трубопроводу в районі міста Ходеч.

Друга нитка «Дружби» продовжувала функціонувати без змін.