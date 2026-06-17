У Польщі відпустили двох білорусів, затриманих раніше у справі про вбивство російського художника

У Польщі з-під варти вийшли двоє білорусів, затриманих раніше у справі про вбивство російського художника та акціоніста Семена Скрепецького. Про це польським журналістам повідомив речник окружної прокуратури у Любліні Марцін Козак. За його словами, затримані виявилися непричетними до події. Їх допитали як свідків і відпустили.

Козак зазначив, що у справі «зібрано безліч доказів», наразі триває аналіз свідчень та записів із камер відеоспостереження, результати розтину поки що не отримані.

Представник прокуратури додав, що слідство має кілька версій убивства Скрепецького, але повідомляти деталі публічно він не буде.

Раніше польський прем'єр-міністр Дональд Туск назвав політичним убивство російського художника у Польщі. Він зазначив, що якщо наказ про це був відданий у Росії, то йдеться вже про державний тероризм.

Про смерть Семена Скрепецького (справжнє ім'я Роберт Кузовков) стало відомо 15 червня. Польські медіа повідомляли, що невідомий кілька разів вистрелив у чоловіка на паркуванні в Білій Підляській. Згодом біля білоруського консульства поліція затримала двох підозрюваних.



