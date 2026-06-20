У Польщі громадянину Грузії висунули звинувачення у вбивстві російського художника – прокуратура

Національна прокуратура Польщі звинуватила громадянина Грузії у справі про вбивство російського художника Семена Скрепецького (справжнє ім’я – Роберт Кузовков). Про це повідомляють польській ЗМІ із посиланням на прокуратуру.

За версією слідства, підозрюваний вистрілив у Кузовкова п’ять разів із вогнепальної зброї. Після затримання він не визнав провини і відмовився давати свідчення. Прокуратура клопотала про його арешт на три місяці.

Повне ім’я підозрюваного не розкривають. Польські ЗМІ пишуть, що його звати Ельнуром А.

Художника вбили 15 червня у місті Бяла-Подляська на сході Польщі. За даними слідства, нападник відкрив вогонь зблизька. Скрепецький помер на місці.

16 червня польські ЗМІ повідомляли про затримання трьох підозрюваних у справі. Пізніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що ймовірний вбивця користувався грузинським паспортом. За даними джерел Wiadomosci, документ міг бути фальшивим.

Семену Скрепецькому було 44 роки. Художник залишив Росію у 2021 році, у Польщі він звернувся за політичним притулком.

Скрепецький був відомий як автор сатиричних картин і художніх перформансів із критикою російської влади, зокрема особисто лідера РФ Володимира Путіна і голови Чечні Рамзана Кадирова, війни проти України, а також і українського керівництва, включаючи президента Володимира Зеленського, і російської опозиції, зокрема загиблого Олексія Навального.

Останній перформанс, який висміює офіційний патріотизм Росії, Скрепецький влаштував у Берліні 12 червня. Після цього митець розповідав, що на його адресу надходили погрози.