Президент Польщі відкликав посла в Україні

Президент Польщі Анджей Дуда відкликав посла в Україні Яна Пєкла. Про це йдеться в указі від 19 грудня, опублікованому в урядовому виданні Monitor Polski.

«На підставі статті 133 Конституції Польщі від 2 квітня 1997 року відкликаю пана Яна Пєкла з 31 січня 2019 року з посади Надзвичайного і Повноважного Посла Польщі в Україні», — мовиться в документі.

Як пише «Європейська правда», польська сторона вже визначила кандидата на призначення новим послом. Однак, його ім’я видання не називає.

Пєкла призначили послом Польщі в Україні у серпні 2016 року.