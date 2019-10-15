У Польщі владна партія зберегла більшість у Сеймі

У Польщі владна партія «Право і справедливість» здобула на парламентських виборах 235 мандатів у Сеймі з 460, або 43,59 відсотка голосів виборців. Таким чином, партія Ярослава Качинського зможе самостійно сформувати уряд.

У парламент за результатами виборів 13 жовтня проходять ще чотири політичні сили. У головного опонента владної партії – проєвропейської «Громадянської коаліції» – більше ніж 27 відсотків, вона перемогла в більшості великих міст.

В об’єднаних лівих сил – понад 12 відсотків голосів, у центристської Польської коаліції – менше ніж дев’ять. У Сейм також пройшли дві менші партії, зокрема крайні праві.

За попередніми даними, «Право і справедливість» втратило більшість у Сенаті – верхній палаті парламенту. У правлячої партії там буде 49 мандатів зі 100.

Попри критику з боку міжнародних правозахисних організацій, владна партія «ПіС» користується стабільно високою підтримкою поляків.

Цій політичній силі, яка зосередила в своїх руках усю повноту влади, закидають згортання свободи слова і незалежності судів.

Утім, для виборців цієї партії найважливішим аргументом на її користь є низка соціальних програм, впроваджених владою протягом останніх років.

Наймасштабніша з них – це так звана «500+», тобто щомісячна грошова допомога сім’ям, у яких є неповнолітні діти. На кожну дитину батьки отримують 500 злотих допомоги, тобто понад 100 євро.

За даними Інституту ринкових та соціальних досліджень (IBRiS), виборці «Права і справедливості» голосували за цю партію передусім з огляду на її дотеперішні соціальні програми. Натомість третина поляків, яка підтримує опозиційну «Громадянську коаліцію», готова голосувати за неї за принципом «аби не «ПіС».

Несподіванкою цьогорічних виборчих перегонів стала участь у них представниці численної української трудової міграції.