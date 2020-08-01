Нацполіція: чоловіка, який брав у заручники поліцейського в Полтаві, застрелили

Національна поліція України повідомляє, що чоловік, який брав у заручники поліцейського в Полтаві, а потім втік, загинув під час спецоперації силовиків у ніч на 1 серпня.

«Все сталося сьогодні, 1 серпня, вночі біля селища Опішня. Поліцейські не постраждали. Для затримання правопорушника проводилася спеціальна поліцейська операція. Коли його дії почали загрожувати життю поліцейських, снайпер знешкодив чоловіка», – йдеться в оприлюдненому вночі повідомленні поліції.

Подробиці спецоперації там обіцяють надати згодом.

Минулого тижня поліція повідомила, що в Полтаві чоловік, підозрюваний у незаконному заволодінні транспортним засобом, погрожуючи гранатою, захопив у заручники працівника карного розшуку. Згодом після переговорів він обміняв утримуваного на полковника поліції й поїхав на наданому йому транспорті в напрямку виїзду з Полтави. Пізніше в поліції повідомили, що він залишив авто і втік у лісопосадку.

У поліції також заявляли, що проводячи оперативно-розшукові заходи, склали психологічний портрет чоловіка і встановили, що «він має військову підготовку і навики виживання в екстремальних умовах».