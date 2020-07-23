Чоловік, який взяв у заручники поліцейського, покинув авто та втік у лісопосадку – поліція

Чоловік, який взяв у заручники поліцейського в Полтаві, покинув авто та втік до лісопосадки, повідомила Національна поліція України.

«Зловмисник посеред дороги покинув авто та втік у лісопосадку. Наразі триває спецоперація по затриманню небезпечного озброєного злочинця. Заручника звільнено. Він неушкоджений», – заявили в поліції.

Зранку 23 липня правоохоронці повідомили, що в Полтаві підозрюваний у викраденні автомобіля погрожував підірвати гранату, коли правоохоронці намагалися його затримати. Він спочатку захопив у заручники працівника карного розшуку. Згодом після переговорів він обміняв утримуваного на полковника поліції й поїхав на наданому йому транспорті в напрямку виїзду з Полтави.