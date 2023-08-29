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Удар РФ по підприємству на Полтавщині: число жертв зросло

Наслідки ракетного удару по Полтавщині, 28 серпня 2023 року

Кількість жертв ракетного удару РФ по Полтавщині зросла, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

«На другу добу після ворожого обстрілу рятувальники знайшли тіло четвертої людини. Співчуваємо рідним та близьким невинних жертв терористичного акту росіян. Ворог обовʼязково буде покараний», – написав він у телеграмі.

Раніше повідомлялося про трьох загиблих і п’ятьох постраждалих, ще одну людину шукали.

У ніч на 28 серпня російські війська завдали ракетного удару по селищу Гоголеве Миргородського району Полтавської області. Унаслідок вибуху виникло загоряння приміщення олійного підприємства. Жертв і постраждалих не вдалося уникнути – люди працювали у нічну зміну.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що ціллю цих ударів є лише військова інфраструктура України.

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