Влада Полтавщини уточнила деталі вчорашнього удару військ РФ по регіону

Через російську атаку по Полтавській області в суботу одна людина загинула, п’ятеро – постраждали (зокрема двоє дітей), повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Пилип Пронін.

«Чоловіка з відкритим переломом гомілки прооперували, він перебуває в лікарні в стані середньої тяжкості. Усім постраждалим надано медичну допомогу, їх забезпечили медикаментами. Також люди отримають матеріальну допомогу за рахунок коштів з обласного та місцевого бюджетів», – написав Пронін у Telegram.

Він зазначив, що з 7-ї години ранку неділі профільна комісія приймає заяви від людей, чиє майно постраждало.

Наразі обстежено сім будинків, зазначив голова ОВА. Він додав, що всю ніч біля пошкоджених будинків патрулювали поліцейські, щоб уникнути мародерства.

Російські війська 4 листопада завдали ракетного удару по Миргородському району Полтавської області. Повідомлялося, що внаслідок удару пошкоджено щонайменше 9 приватних будинків – одна людина загинула і декілька постраждали.