У 2014-2019 роках Збройні сили отримали понад 1,4 мільйона одиниць засобів ураження – Полторак

У 2014-2019 роках Збройні сили України отримали понад 11,9 тисячі основних зразків озброєння та військової техніки і близько 1,4 мільйона одиниць засобів ураження, повідомив міністр оборони Степан Полторак.

«Окрім того, прийнято на озброєння 120 зразків, відновлено справність понад 12 тисяч одиниць озброєння та військової техніки», – сказав Полторак.

За його словами, за ці роки від іноземних партнерів, передусім від Сполучених Штатів Америки, ЗСУ отримала матеріально-технічну допомогу на суму понад 360 мільйонів доларів.