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18 Серпень 2019, Київ 10:03
Новини | Події

Бойовики минулої доби 8 разів обстрілювали позиції ЗСУ – штаб ООС

За даними українських військових, 18 серпня бойовики продовжили обстрілювати позиції ЗСУ – станом на 7:00 двічі

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Протягом минулої доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі вісім разів порушили режим припинення вогню, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, обстріли 17 серпня здійснювалися з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Внаслідок обстрілів ніхто з українських військових не постраждав, додали в штабі.

За даними українських військових, 18 серпня бойовики продовжили обстрілювати позиції ЗСУ – станом на 7:00 двічі.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Чим Україна відповість Росії на атаку?
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Чим Україна відповість Росії на атаку?

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

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