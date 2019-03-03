Помер актор Сергій Романюк

В Івано-Франківську помер актор театру і кіно, народний артист України Сергій Романюк. Про це повідомило видання «Галичина».

Смерть актора прокоментував зокрема мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

«Від нього йшов неймовірний позитив і така душевна, ненав’язлива мудрість. Мало що в цій скромній, простій людині видавало зірку екранів, народного артиста», – написав він, згадуючи Романюка.

Сергій Романюк знявся у понад 40 фільмах і серіалах, зокрема – «День народження Буржуя», «Роксолана», «Чорна рада». Серед останніх його робіт: ролі «Левіафані» російського режисера Андрія Звягінцева (2014 рік), «Правила бою» Олексія Шапарєва (2017 рік), «Толока» Михайла Іллєнка (2018 рік).

Сергієві Романюку було 66 років.