У США у віці 91 рік помер емір Кувейту Сабах IV

Емір Кувейту Сабах аль-Ахмед ас-Сабах помер у США у віці 91 року, він правив Кувейтом 14 років. Про це повідомили західні засоби інформації з посиланням на офіційні кувейтські джерела.

Джабер ас-Сабах впродовж останніх років тяжко хворів. Він мав авторитет через посередницьку діяльність і спроби знайти розв’язання регіональних конфліктів. Зокрема, ас-Сабах очолив конференцію країн-донорів для допомоги Сирії, в результаті якої вдалося зібрати сотні мільйонів доларів.

Джабер ас-Сабах народився в 1929 році в період, коли формувалася сучасна Кувейтське держава. Він член кувейтської королівської родини. 40 років він обіймав пост міністра закордонних справ Кувейту, потім очолив уряд країни, а пізніше зійшов на королівський трон.

На початку серпня 2020 року, після операції, яку його канцелярія назвала успішною, емір вирушив на лікування до США. Офіційні представники глави держави не розкривали стан його здоров’я.

США, Йорданія, Йорданія, Єгипет і Ліван висловили свої співчуття у зв’язку зі смертю еміра Кувейту.

Новим еміром став наслідний принц Наваф аль-Ахмед ас-Сабах.