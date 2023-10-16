Помер експрезидент Фінляндії й лауреат Нобелівської премії миру Мартті Ахтісаарі

16 жовтня помер Мартті Ахтісаарі, колишній президент Фінляндії і глобальний миротворчий посередник, лауреат Нобелівської премії миру за роботу з вирішення міжнародних конфліктів. Йому було 86 років.

Фонд, який він створив для запобігання і розв’язання конфліктів, заявив, що «глибоко засмучений втратою свого засновника та (колишнього) голови правління».

Як повідомило агентство AP, президент Фінляндії Саулі Нііністьо сказав у телевізійній промові, що Ахтісаарі помер після «тривалої хвороби». Програму на фінській громадській телерадіокомпанії YLE перервали, щоб передати промову Нііністьо.

У 2021 році оголосили, що в Ахтісаарі – хвороба Альцгеймера.

У 2008 році він отримав Нобелівську премію миру за свою тридцятирічну миротворчу діяльність на різних континентах. Нобелівський комітет тоді зауважив, що Ахтісаарі своїми миротворчими зусиллями від Намібії до Косова та Індонезії «зробив внесок у встановлення миру в світі».

Натомість колишній президент Фінляндії під час своєї промови на врученні премії сказав: «Війни та конфлікти не є невідворотними. Їх організовують люди. Завжди є інтереси, які просуваються війною. Тому ті, хто має владу і вплив також може зупинити конфлікт. Мир – це питання волі. Всі конфлікти можна владнати».