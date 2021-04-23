Помер експрезидент Києво-Могилянської академії Андрій Мелешевич

Вчений-правознавець, колишній президент Національного університету «Києво-Могилянська академія» Андрій Мелешевич помер на 59 році життя. Про це повідомив професор університету Василь Ожоган, а також спільнота випускників 23 квітня.

«Це непоправна втрата для всієї могилянської спільноти. Асоціація випускників НаУКМА висловлює щирі співчуття всім рідним та близьким пана Андрія», – йдеться в повідомленні спільноти.

Згодом інформацію про смерть освітянина поширила пресслужба НаУКМА.

Андрій Мелешевич народився 1962 року. Отримав правничу освіту в Київському національному (тоді – державному) університеті імені Тараса Шевченка та Сіракузькому університеті в США. У Могилянці він був професором факультету правничих наук, який очолював перед обранням президентом.

Мелешевич був президентом Києво-Могилянської академії з 2014 по 2019 рік. У лютому 2020 року освітянина переобрали на цю посаду, проте Кабінет міністрів відмовився його призначати, посилаючись на тлумачення положень закону «Про вищу освіту».

У березні 2021 року призначені вибори очільника університету не відбулися, наступні призначені на 16 вересня. Наразі обов’язки голови навчального закладу виконує Олександра Гуменна.