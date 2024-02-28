Помер народжений на Донбасі останній голова Ради міністрів СРСР

Колишній голова уряду СРСР Микола Рижков помер у віці 94 років, повідомила спікерка Ради федерації РФ Валентина Матвієнко. Рижков – останній із радянських керівників, який працював на посаді голови Ради міністрів СРСР, його наступник Валентин Павлов у січні 1991 року став першим і останнім премʼєр-міністром СРСР.

Микола Рижков народився на Донбасі, в селищі Диліївка в Бахмутському районі, а в 1950 році закінчив Краматорський машинобудівний технікум. Надалі його професійна карʼєра впродовж кількох десятиліть була повʼязана з підприємством «Уралмаш» у російському Свердловську (нині – Єкатеринбург).

Микола Рижков у 1974–1989 роках Рижков був депутатом Верховної Ради СРСР, номінального парламенту країни. У 1985–1991 роках працював головою Ради міністрів СРСР. Після відставки та виходу на пенсію Рижков продовжив політичну карʼєру. У 1995–2003 роках він працював депутатом Держдуми РФ, згодом упродовж 20 років – сенатором у Раді федерації від Бєлгородської області. Повноваження Рижкова як сенатора припинили 25 вересня 2023 року.

Як сенатор Микола Рижков підтримав окупацію українського Криму в 2014 році, а також оголошену Москвою анексію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України у 2022 році. Перебував під санкціями Євросоюзу, США, України, Великої Британії, Канади, Швейцарії, Австралії та Нової Зеландії.