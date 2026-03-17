Помер патріарх Грузинської православної церкви Ілія

На 94-му році життя в Тбілісі помер католікос-патріарх всієї Грузії, архієпископ Мцхетський і Тбіліський, митрополит Піцундський, Сухумський та Абхазький Ілія ІІ. Про це повідомив місцеблюститель патріаршого престолу, митрополит Шіо Муджірі, передає проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

Ілія II був предстоятелем Грузинської православної церкви з 1977 року – він мав один із найдовших термінів служіння на чолі церкви в світі, а також був одним із найстаріших єпископів за датою хіротонії.

Іраклій Гудушаурі-Шіолашвілі народився 4 січня 1933 року у Владикавказі (тоді Орджонікідзе). Після закінчення школи вступив до Московської духовної семінарії, потім продовжив навчання у духовній академії. 16 квітня 1957 року, у віці 24 років, він прийняв чернечий постриг з ім’ям Ілія.

23 грудня 1977 року у тбіліському соборі Сіоні відбувся XII собор Грузинської православної церкви. Ілія Шіолашвілі, який на той час займав кафедру єпископа Сухумського та Абхазького, був обраний главою церкви. Він отримав титул Святійший і Блаженніший Католикос-Патріарх всієї Грузії, Архієпископ Мцхетський та Тбіліський Ілля ІІ; пізніше до цього титулу був доданий митрополит Піцундський, Сухумський і Абхазький.