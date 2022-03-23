Померла колишня держсекретарка США Мадлен Облрайт

Американська дипломатка, 64-та державна секретарка Сполучених Штатів Мадлен Олбрайт померла у віці 84 років. Про це повідомила її родина на твітер-сторінці Олбрайт.

За повідомленням, дипломатка померла від раку в оточенні родини та друзів. Її сім’я згадує її як «люблячу матір, бабусю, сестру, тітку та друга», а також «невтомну захисницю демократії та прав людини».

Мадлен Олбрайт, від народження – Марі Яна Корбелова – народилася в Празі і приїхала до США як емігрантка в 1948 році. У 1997 році вона стала першою жінкою, яка обійняла посаду державного секретаря США за президентства демократа Білла Клінтона.

У 2012-му Олбрайт була нагороджена Медаллю свободи – найвищою цивільною нагородою у США.