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Новини | Міжнародні

Помічник Путіна поклав провину за загибель заручників «Норд-Оста» на відомство Шойгу

Колишній директор ФСБ, помічник президента РФ Микола Патрушев (л) та ексміністр із надзвичайних ситуацій РФ Сергій Шойгу
Колишній директор ФСБ, помічник президента РФ Микола Патрушев (л) та ексміністр із надзвичайних ситуацій РФ Сергій Шойгу

Колишній директор Федеральної служби безпеки, помічник президента Росії Микола Патрушев переклав відповідальність за загибель заручників під час штурму захопленого терористами театрального центру на Дубровці в Москві на рятувальні служби. Про це він заявив в інтерв’ю «Російській газеті». На висловлювання Патрушева звернуло увагу «Агентство».

За словами Патрушева, підрозділи ФСБ працювали «професійно», а інші служби «не мали злагодженості».

«Після знищення терористів усі заручники повинні були отримати необхідну допомогу. Її повинні були надати рятувальні служби, які зайшли в зал для глядачів слідом за спецпризначенцями. Але вони розгубилися. У результаті антидот був вколотий не всім постраждалим, а деякі з заручників отримали подвійну дозу. Це й призвело до втрат», – твердить Патрушев.

2002 року очільником МНС у Росії був Сергій Шойгу. Патрушев додав, що зараз МНС під керівництвом Олександра Куренкова діє «ефективніше та професійніше». 2024 року Шойгу відправили у відставку з посади міністра оборони і призначили секретарем Ради безпеки Росії. Щодо багатьох високопосадовців міністерства оборони, які працювали за Шойгу, порушили кримінальні справи, пов’язані з корупцією.

23 жовтня 2002 року група терористів захопила понад 900 заручників у Театральному центрі на Дубровці під час мюзиклу «Норд-Ост» і утримувала їх протягом трьох днів. Терористи замінували зал і вимагали вивести федеральні війська з Чечні, погрожуючи розправою над артистами, глядачами та працівниками Театрального центру.

Через три доби ФСБ розпочала штурм, застосовуючи нервово-паралітичний газ, склад якого довго не розкривався. У результаті штурму загинули 174 особи.

У 2011 році Європейський суд із прав людини ухвалив, що російська влада неналежним чином спланувала і провела рятувальну операцію, що порушило право людей на життя, а згодом – на справедливий судовий розгляд.

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