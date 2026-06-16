Помічник Путіна поклав провину за загибель заручників «Норд-Оста» на відомство Шойгу

Колишній директор Федеральної служби безпеки, помічник президента Росії Микола Патрушев переклав відповідальність за загибель заручників під час штурму захопленого терористами театрального центру на Дубровці в Москві на рятувальні служби. Про це він заявив в інтерв’ю «Російській газеті». На висловлювання Патрушева звернуло увагу «Агентство».

За словами Патрушева, підрозділи ФСБ працювали «професійно», а інші служби «не мали злагодженості».

«Після знищення терористів усі заручники повинні були отримати необхідну допомогу. Її повинні були надати рятувальні служби, які зайшли в зал для глядачів слідом за спецпризначенцями. Але вони розгубилися. У результаті антидот був вколотий не всім постраждалим, а деякі з заручників отримали подвійну дозу. Це й призвело до втрат», – твердить Патрушев.

2002 року очільником МНС у Росії був Сергій Шойгу. Патрушев додав, що зараз МНС під керівництвом Олександра Куренкова діє «ефективніше та професійніше». 2024 року Шойгу відправили у відставку з посади міністра оборони і призначили секретарем Ради безпеки Росії. Щодо багатьох високопосадовців міністерства оборони, які працювали за Шойгу, порушили кримінальні справи, пов’язані з корупцією.

23 жовтня 2002 року група терористів захопила понад 900 заручників у Театральному центрі на Дубровці під час мюзиклу «Норд-Ост» і утримувала їх протягом трьох днів. Терористи замінували зал і вимагали вивести федеральні війська з Чечні, погрожуючи розправою над артистами, глядачами та працівниками Театрального центру.

Через три доби ФСБ розпочала штурм, застосовуючи нервово-паралітичний газ, склад якого довго не розкривався. У результаті штурму загинули 174 особи.

У 2011 році Європейський суд із прав людини ухвалив, що російська влада неналежним чином спланувала і провела рятувальну операцію, що порушило право людей на життя, а згодом – на справедливий судовий розгляд.