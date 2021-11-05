Кулеба і Єрмак зустрілися з помічницею держсекретаря США – посольство

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і керівник Офісу президента Андрій Єрмак 4 листопада зустрілися з помічницею держсекретаря США з Європи та Євразії Карен Донфрід, яка перебуває в Києві.

Як повідомляє пресслужба посольства США в Україні, Донфрід підтвердила непохитну підтримку Сполученими Штатами Америки суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії. Вона наголосила, що США залишаються міцним партнером Києва у зусиллях щодо досягнення євроатлантичної інтеграції, відновлення міжнародно визнаних кордонів України та розбудови безпечної, демократичної та успішної України.

«Стратегічне партнерство США та України є наріжним каменем безпеки, демократії та прав людини в регіоні», – сказала помічниця держсекретаря.

Зі свого боку, Дмитро Кулеба у своєму твітері зазначив, що зустріч відбулася «для детального обговорення після візиту делегації США до Москви цього тижня».

«Вдячний за надійну підтримку США суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичної інтеграції України», – написав міністр.

Карен Донфрід прибула до Києва 4 листопада.

10 листопада голова МЗС України Дмитро Кулеба і держсекретар США Ентоні Блінкен проведуть у Вашингтоні засідання Комісії стратегічного партнерства Україна-США, на якому підпишуть нову Хартію стратегічного партнерства.