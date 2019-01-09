США готові подвоїти тиск на Іран – Помпео

США готові подвоїти свій тиск на Іран. Про це 8 січня заявив держсекретар США Майк Помпео.

«Ви побачите найближчими днями і тижнями, ми подвоюємо не тільки наші дипломатичні зусилля, але і наші зусилля в торговому секторі для того, щоб забезпечити справжній тиск на Іран», – зазначив держсекретар.

Помпео додав, що єдине, чого Вашингтон чекає від Ірану, що він буде «поводитися як нормальна країна».

Президент США Дональд Трамп у травні 2018 року вийшов з ядерної угоди, укладеної його попередником Бараком Обамою, і почав відновлювати санкції проти Тегерану, що стало тяжким ударом по іранській економіці та валюті.