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09 Січень 2019, Київ 10:26
Новини | Міжнародні

США готові подвоїти тиск на Іран – Помпео

Помпео заявив про намір посилити тиск на Іран

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США готові подвоїти свій тиск на Іран. Про це 8 січня заявив держсекретар США Майк Помпео.

«Ви побачите найближчими днями і тижнями, ми подвоюємо не тільки наші дипломатичні зусилля, але і наші зусилля в торговому секторі для того, щоб забезпечити справжній тиск на Іран», – зазначив держсекретар.

Помпео додав, що єдине, чого Вашингтон чекає від Ірану, що він буде «поводитися як нормальна країна».

Президент США Дональд Трамп у травні 2018 року вийшов з ядерної угоди, укладеної його попередником Бараком Обамою, і почав відновлювати санкції проти Тегерану, що стало тяжким ударом по іранській економіці та валюті.

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