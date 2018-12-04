Президент Ірану погрожує перекрити Ормузьку протоку, через яку перевозять нафту

Президент Ірану Хасан Роугані погрожує перекрити Ормузьку протоку, через яку перевозять близько третини всієї транспортованої морем нафти.

«Якщо одного дня США вирішать заблокувати [експорт] іранської нафти, нафта взагалі не експортуватиметься з Перської затоки», – сказав Роугані.

Іранський президент уже робив подібні заяви, коли президент США Дональд Трамп оголосив про вихід Сполучених Штатів із іранської ядерної угоди і заявив, що перешкоджатиме експорту іранської нафти.

Через Ормузьку протоку проходять усі кораблі Перської затоки. Вона є єдиним шляхом до відкритого моря для таких країн-нафтовидобувачів як Ірак, Кувейт, Бахрейн та Катар.

США у травні заявили про вихід з іранської ядерної угоди 2015 року, заявивши, що умови угоди не були достатньо суворі, щоб не допустити розробки Іраном ядерної зброї. Вашингтон також звинувачує Тегеран у підтримці насильства в регіоні й інших «зловмисних» діях. Іран заперечує ці твердження.

Вашингтон у серпні почав накладати санкції на економіку Ірану, які були скасовані в обмін на обмеження Іраном своєї ядерної програми.