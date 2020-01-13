Помпео оголосив про санкції проти молдовського олігарха Плахотнюка

Державний департамент Сполучених Штатів запровадив санкції проти молдовського олігарха та політика Володимира Плахотнюка, повідомив державний секретар Майк Помпео 13 січня.

«Корумповані дії Володимира Плахотнюка підважили верховенство права та надзвичайно підважили незалежність демократичних інституцій у Молдові. Сьогодні я публічно оголошую його підсанкційним. США підтримує Молдову в її боротьбі проти корупції», – заявив Помпео в своєму Твітері.

Згідно з заявою на сайті Державного департаменту, санкції запроваджені за Статтею 7031 (c) та Законом про закордонні операції та пов’язані програми.

«За статтею 7031 (c), щойно Державний секретар визначає закордонних урядовців підсанкційними за їхню пряму або опосередковану причетність до значної корупції, ці особи та їхні близькі родичі втрачають право на візи до Сполучених Штатів», – йдеться в повідомленні Державного департаменту.

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Відтак Помпео визнав підсанкційними дружину Плахотнюка Оксану Чілдеску, чина Тимофія Плахотнюка та ще одну дитину олігарха, ім’я якої не називає. За даними ЗМІ, молодшого сина Плахотнюка звати Інокентій.

Володимир Плахотнюк, за деякими оцінками, є найбагатшою людиною Молдови. Він був членом молдовського парламенту кілька разів, востаннє – з лютого по липень 2019 року.

Володимир або Влад Плахотнюк втратив вплив на владу після того, як проєвропейський альянс ACUM на чолі з Майєю Санду утворив коаліцію з Партією соціалістів Республіки Молдова. Плахотнюк, якого багато років називали «господарем Молдови», нині залишив територію країни.