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30 грудня 2019, Київ 09:10
Новини | Події

В понеділок ожеледиця вкрила дороги в більшості областей – ДСНС

За даними на сайті Укргідрометцентру, потенційно небезпечні погодні умови очікуються в усіх регіонах, окрім південних

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В більшості регіонів України дороги в понеділок 30 грудня вкрила ожеледиця, попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«За прогнозами Укргідрометцентру, 30 грудня на більшій території країни на дорогах ожеледиця», – йдеться в повідомленні.

За даними на сайті Укргідрометцентру, потенційно небезпечні погодні умови очікуються в усіх регіонах, окрім південних: Миколаївської, Запорізької, Одеської, Херсонської областей та Криму.

В більшості областей синоптики прогнозують температуру від -1 до 1 градусу за Цельсієм вдень 30 грудня. На сході й півдні температура може підніматися до 2 градусів, у Криму – до 4.

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