В понеділок ожеледиця вкрила дороги в більшості областей – ДСНС

В більшості регіонів України дороги в понеділок 30 грудня вкрила ожеледиця, попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«За прогнозами Укргідрометцентру, 30 грудня на більшій території країни на дорогах ожеледиця», – йдеться в повідомленні.

За даними на сайті Укргідрометцентру, потенційно небезпечні погодні умови очікуються в усіх регіонах, окрім південних: Миколаївської, Запорізької, Одеської, Херсонської областей та Криму.

В більшості областей синоптики прогнозують температуру від -1 до 1 градусу за Цельсієм вдень 30 грудня. На сході й півдні температура може підніматися до 2 градусів, у Криму – до 4.