Лісовий: у Поплавського завершився контракт, МОН призначив тимчасового керівника КНУКіМ

Міністерство освіти і науки України призначило виконувача обов’язків керівника Київського національного університету культури і мистецтв (КНУКіМ), який має організувати проведення відкритих і конкурентних виборів президента університету, які мають бути реальними, об’єктивними і позбавленими впливу, повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

«Днями у президента (читайте – ректора) Київського національного університету культури і мистецтв Михайла Поплавського завершився строк дії контракту. Юридично і фактично Михайло Поплавський керував закладом понад 30 років. Коли одна людина очолює університет понад три десятиліття, це виходить за межі здорової управлінської змінюваності», – написав він у фейсбуці.

Оксен Лісовий нагадав, що у квітні 2023 року Михайло Поплавський сам публічно заявляв про те, що важливо, щоб в університет прийшов новий керівник, тому «саме зараз настав момент підтвердити ці слова».



«На моє переконання, публічний стиль і тон, який транслював керівник закладу протягом років формували викривлене уявлення про те, якою має бути культурна інституція та українська культура загалом. Натомість протягом років ім’я керівника неодноразово фігурувало у публічних матеріалах щодо звинувачень у харасменті», – зазначив міністр.



За його словами, окремо викликає питання щодо можливого конфлікту інтересів – поєднання керівництва державним університетом і діяльності пов’язаного приватного закладу освіти.

«Міністерство освіти і науки України призначило виконувача обов’язків керівника закладу, який має організувати проведення відкритих і конкурентних виборів – реальних, об’єктивних і позбавлених впливу», – додав він.

73-річний Михайло Поплавський – співак, ректор Київського національного університету культури і мистецтв, професор, екснародний депутат, був членом нині забороненої Партії регіонів. Неодноразово на його адресу лунала критика щодо сексизму. В інтерв’ю він називав себе «любвіобільним мужчиною», який «обожнює студенток».