Мін’юст назвав найпопулярніші цього року імена новонароджених

Найпопулярнішими іменами, якими українці називали своїх новонароджених дітей у 2020 році, стали Артем і Софія, повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України.

У Мін’юсті зазначили, що ці імена були найпоширеніші протягом року в більшості регіонів країни.

«Також батьки найбільше віддавали перевагу таким чоловічим іменам, як Матвій, Максим, Давид, Нікіта, Михайло, Данііл, Богдан, Андрій, Олександр, Іван та Василь. Серед дівочих імен доволі популярними виявилися Анастасія, Анна, Марія, Аліса, Вікторія, Вероніка, Поліна та Луна», – йдеться в повідомленні.

Раніше цього місяця Південно-західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції України повідомило, що на Закарпатті у травні батьки назвали свого новонародженого сина ім’ям Зеленський.