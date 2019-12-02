У львівський військовий госпіталь привезли 13 поранених і трамованих військовослужбовців

У Львів із Харкова 2 грудня прибув військово-транспортний літак із 13 пораненими, травмованими і хворими на різні захворювання українськими військовослужбовцями, які служили на передовій на Донбасі, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За словами представника інформаційного агентства Міністерства оборони України полковника Олександра Поронюка, першу медичну допомогу військові отримали у військовому госпіталі у Харкові. Для подальшого лікування, проведення операцій, реабілітації їх привезли у львівський госпіталь.

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Вже львівські лікарі оглянули військовослужбовців. З 13 прибулих у шести – різного ступеня вогнепальні поранення. Один військовий перебуває в реанімації у важкому стані і потребує постійного медичного догляду, решта бійців – із травмами і різними захворюваннями.

За попередньою інформацією, медикаментами військовий госпіталь у Львові забезпечений. У разі потреби ліків чи якихось речей для вояків керівництво шпиталю попередить волонтерів, які допомагають військовослужбовцям усім необхідним.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.