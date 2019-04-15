У Кривому Розі суд заново слухає справу журналіста, тяжко пораненого під час військових навчань

У Кривому Розі розпочали заново слухати справу журналіста В’ячеслава Волка, тяжко пораненого під час військових навчань. Через закінчення повноважень судді Саксаганського райсуду міста Світлани Хоминич справу передали судді Валерію Попову, і тепер весь судовий процес відбувається заново.

На засіданні райсуду 15 квітня заслухали дружину В’ячеслава Волка Інну Волк, яка визнана потерпілою у справі, котра розповіла про процес лікування та реабілітації її чоловіка. За оприлюдненими даними, місяць його реабілітації вартує родині в близько 65 тисяч гривень.

Захист обвинуваченого інструктора Ігоря Петренка заявив суду клопотання, у якому просив зменшити суму грошової застави, під яку був випущений обвинувачений, на 70 тисяч гривень – з наміром передати ці кошти на реабілітацію потерпілого журналіста.

Як зазначив у коментарі Радіо Свобода адвокат потерпілого В’ячеслава Волка Максим Гореліков, він заперечував проти задоволення цього клопотання.

«Я заперечував проти задоволення цього клопотання. По-перше, раніше обвинувачений Ігор Петренко заявляв, що ці гроші (грошова застава – ред.) не його, а сторонніх осіб, яких ми досі не знаємо. Отже, процесуально це питання мало вирішуватися за присутності заставодателів. По-друге, застава – це не сума, яка компенсовується, а це сума, яка переходить у дохід держави у випадку порушення своїх зобов’язань обвинуваченим. Ми вважаємо це клопотання цинізмом. Чому мова йде про 70 тисяч гривень? Усього на лікування та реабілітацію Славіка вже було витрачено більш ніж 500 тисяч гривень», – сказав Максим Гореліков.

Суд відмовив обвинуваченому у задоволенні цього клопотання. На наступному засіданні, яке заплановане на 22 травня, суд планує допитувати свідків у справі.

6 липня 2017 року в поліції Кривого Рогу повідомили, що під час під час командно-штабних навчань з територіальної оборони ЗСУ у Саксаганській райраді був тяжко поранений представник ЗМІ В’ячеслав Волк. Постріл з пістолета зробив учасник навчань, волонтер-інструктор Ігор Петренко, коли демонстрував журналістам, як затримують порушників. Петренка взяли під варту, але згодом випустили під грошову заставу в 400 тисяч гривень, яку внесла невідома особа. Стан потерпілого В’ячеслава Волка лікарі оцінювали як вкрай тяжкий. Молодий чоловік переніс кілька складних операцій і на ноги поки не став.

У жовтні 2017 року справу, відкриту поліцією проти Ігоря Петренка, який виконував на навчаннях повноваження інструктора, передали до суду. Петренка підозрюють у злочинах, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України (умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень та незаконне поводження зі зброєю).

Водночас друга справа – відкрита військовою прокуратурою за фактом службового недбальства військових – майже рік перебувала в слідчих органах, а потім була закрита. Влітку 2018 року через суд потерпіла сторона домоглася поновлення розслідування.