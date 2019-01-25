Справу оператора, пораненого на військових навчаннях, розглядатимуть «з нуля»

Справу криворізького телеоператора В’ячеслава Волка, пораненого на військових навчаннях, починають розглядати з самого початку – 25 січня в Саксаганському райсуді Кривого Рогу сторони отримали інформацію про передання справи іншому судді.

Як стало відомо Радіо Свобода через закінчення повноважень судді Світлани Хоминич справу передали судді Валерію Попову, і тепер весь судовий процес почнеться заново.

Як зазначив у коментарі Радіо Свобода адвокат потерпілого Максим Гореліков, судовий процес, який передував цьому процесу, тривав рік і два місяці й уже наближався до завершення: суд закінчував допит свідків і планував переходити до вивчення документів, потім провести дебати сторін й оголосити рішення.

«А тепер все з самого початку. Буде проводитись підготовче судове засідання, прокурор буде зачитувати обвинувальний акт, ми будемо зачитувати цивільний позов, потім будемо визначати порядок дослідження доказів, будемо допитувати свідків, вивчати матеріали справи і так далі», – зазначив адвокат.

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За його даними, судовий розгляд призначать на березень. Точна дата наступного засідання поки не визначена.

Днями в Кривому Розі відбулась публічна дискусія про фізичну безпеку журналістів, організована Національною спілкою журналістів України, де працівники ЗМІ заявили про підтримку вимоги проведення парламентських слухань про свободу слова та безпеку працівників ЗМІ. Учасником заходу став поранений оператор В’ячеслав Волк.

6 липня 2017 року в поліції Кривого Рогу повідомили, що під час навчань ЗСУ був тяжко поранений представник ЗМІ. Інцидент стався під час командно-штабних навчань з територіальної оборони у Саксаганській райраді. Постріл з пістолета зробив учасник навчань, волонтер-інструктор Ігор Петренко, коли демонстрував журналістам, як затримують порушників.

Петренка взяли під варту, але згодом випустили під грошову заставу в 400 тисяч гривень, яку внесла невідома особа. Стан потерпілого В’ячеслава Волка лікарі оцінювали як вкрай тяжкий. Чоловік переніс кілька складних операцій, але на ноги не став.

У жовтні 2017 року справу, відкриту поліцією проти Ігоря Петренка, який виконував на навчаннях повноваження інструктора, передали до суду. Петренка підозрюють у злочинах, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України (умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень та незаконне поводження зі зброєю).

Водночас друга справа – відкрита військовою прокуратурою за фактом службового недбальства військових – майже рік перебувала в слідчих органах, а потім була закрита. Влітку 2018 року через суд потерпіла сторона домоглась поновлення розслідування.