Суд у Дніпрі скасував закриття справи про побиття журналіста Новохатька

Бабушкінський районний суд Дніпра скасував постанову слідчого про закриття справи щодо побиття журналіста й громадського активіста Всеволода Новохатька. Про це 15 січня Радіо Свобода повідомив сам Новохатько.

За його словами, після нападу на нього влітку 2018 року він написав заяву на посадовців патрульної поліції й через суд домігся відкриття кримінального провадження. 2 жовтня було відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

Як зазначив Всеволод Новохатько, 31 жовтня ця справа була закрита постановою слідчого, про що його як заявника не поінформували. Про закриття справи він дізнався тільки через півтора місяці.

У рішенні суду йдеться про те, що «досудове слідство по вказаному кримінальному провадженню не проводилося».

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«Зміст обставин події та обставин, які є підставами для прийняття постанови, не досліджувалися», – йдеться в рішенні суду, оприлюдненому в Єдиному реєстрі. Це і стало підставою для скасування постанови про закриття справи.

Радіо Свобода підготувало інформаційний запит до поліції, аби дізнатись позицію щодо рішення суду.

У травні 2018 року в Дніпрі було скоєно напад на громадського активіста і редактора «ЗОВ» («Закон один для всіх») Всеволода Новохатька. За його словами, група молодиків чекала на нього неподалік від будинку.

Потерпілий пов’язує інцидент зі своєю журналістською діяльністю, зокрема публікаціями на сайті «ЗОВу» та в інших місцевих ЗМІ. Справу відкрили за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу – умисне легке тілесне ушкодження.

27 вересня 2018 року в Дніпрі активісти у рамках всеукраїнської акції «Мовчання вбиває» пікетували обласну поліцію через «зволікання з розслідуваннями нападів» на колег. За словами учасників, за рік в Україні вчинено понад 50 нападів на активістів.

У Дніпрі, зокрема, потерпілими від нападів є Всеволод Новохатько, якого невідомі побили біля його будинку, та Кирило Дороленко, якого побили в райвіділку поліції, заявляли учасники акції.