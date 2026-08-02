Біля узбережжя Індонезії загорівся пором: п’ятеро загиблих, ще 41 вважаються зниклими безвісти

Біля острова Мадура в Індонезії загорівся пасажирський пором KMP Mutiara Sentosa 2, на борту якого перебували щонайменше 250 людей. За останніми даними, загинули п'ятеро осіб, ще 41 людина вважається зниклою безвісти, повідомило Національне агентство пошуку та рятування Індонезії.

Пором прямував із міста Сурабая в провінції Східна Ява до Макасара в провінції Південне Сулавесі, коли капітан повідомив про пожежу. За інформацією Basarnas, займання сталося приблизно між 06:00 та 07:00 за місцевим часом.

Рятувальники отримали повідомлення про інцидент о 08:24. Згодом агентство повідомило, що судно було майже повністю охоплене вогнем, а пасажири чекали на допомогу, зібравшись на носі та містку порома.

На оприлюднених місцевими ЗМІ відео видно густий чорний дим і полум'я, що охопило верхню частину судна. Частина пасажирів у рятувальних жилетах стрибала у море, де їх підбирали рятувальні судна. Іншим кидали рятувальні круги, поки вони чекали на евакуацію.

Причини пожежі поки що не встановлені. Пошуково-рятувальна операція триває, до неї залучено рятувальні катери та інші екстрені служби. Влада продовжує уточнювати кількість людей, які перебували на борту, а також долю зниклих пасажирів.



