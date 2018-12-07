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07 Грудень 2018, Київ 17:10
Новини | Політика

Порошенко підписав закон про держбюджет на 2019 рік

Президент України Петро Порошенко

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Президент України Петро Порошенко заявив, що підписав закон «Про державний бюджет України на 2019 рік». Про це він сказав 7 грудня під час Другого українського жіночого конгресу.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав цей документ 5 грудня.

О 6:01 23 листопада Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроект №9000 «Про Державний бюджет України на 2019 рік». Доходи держбюджету на 2019 рік передбачені в розмірі 1 трильйон 2 мільярди 131 мільйон гривень. Видатки передбачені в сумі 1 трильйон 112 мільярдів 130 мільйонів гривень. Граничний обсяг дефіциту держбюджету-2019 визначено в сумі 89 мільярді 989 мільйонів гривень.

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