Порошенко задекларував 773 мільйони гривень доходів за 2019 рік

П’ятий президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко задекларував майже 773 мільйони гривень доходів за 2019 рік.

«Левову частку склали оподатковані дивіденди в сумі понад 606 мільйонів гривень. Вони не виплачувалися з 2014 року. Накопичена за тривалий час сума була перерахована лише наприкінці 2018 – початку 2019 років з метою подальшого прозорого фінансування Порошенком власної передвиборчої кампанії», – повідомили Радіо Свобода в «Європейській солідарності».

У партії зазначили, що Порошенко сплатив майже 188 мільйонів податків і більш як 200 мільйонів направив на благодійність та соціальні проєкти.

Найбільше – 584 мільйони гривень – Порошенко витратив гроші на свій передвиборчий фонд.

Окремо в «Європейській солідарності» наголосили, що «повернення Порошенка до рейтингу мільярдерів», коли він буквально за останні дні травня 2020 року «збагатів» на сотні мільйонів доларів – це спецоперація з метою дискредитації лідера опозиції». Партія назвала рейтинг Forbes «класичним зразком фейкових новин».

28 травня український журнал Forbes оприлюднив новий рейтинг українських мільярдерів. Порошенко повернувся до списку й посів третє місце із сукупними статками в 1,4 мільярда доларів. Американський журнал Forbes оцінює статки Порошенка на такому ж рівні й ставить його на 1 723 місце в рейтингу найбагатших людей світу.