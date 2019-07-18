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18 Липень 2019, Київ 16:48
Новини | Політика

«Європейська солідарність»: Порошенка намагаються зняти з виборів

Справу перошенка передали в Окружний адміністративного суд Києва

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Політична партія «Європейська солідарність» заявляє, що її лідера, п’ятого президента України Петра Порошенка намагаються зняти з виборів через суд.

У заяві, оприлюдненій 18 липня, мовиться, що Шостий Апеляційний адміністративний суд Києва розглянув позов з вимогою зняти Порошенка з виборчої гонки «нібито за порушення порядку ведення передвиборної агітації». Справу передали в Окружний адміністративний суд Києва.

«Ми дуже добре знаємо про скандальну репутацію Окружного адміністративного суду міста Києва та його голови – Павла Вовка. Уникнувши в незаконний спосіб оцінювання та атестації, цей орган перетворився на конвеєр, який штампує одне одіозне рішення за іншим», – мовиться у заяві.

У партії розцінюють ситуацію як політичний тиск, а рішення Шостого Апеляційного адміністративного суду Києва збираються оскаржити у Верховному суді.

Позачергові парламентські вибори в Україні мають відбутися найближчої неділі 21 липня.

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