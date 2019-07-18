Медведчук і Порошенко у Страсбурзі: один представив «мирний план», інший – «зупинив» проросійських лобістів

У Страсбурзі 17 липня відбулася низка зустрічей українських політиків в рамках відвідин Європейського парламенту. Серед озвучених публічно контактів – зустрічі голови політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука та п’ятого президента України, лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка.

У прес-службі «Опозиційної платформи – За життя» заявили, що Віктор Медведчук на засіданні Європарламенту презентував «мирний план – план-концепцію врегулювання кризи на південному сході України».

«Наш план-концепція має кілька основних засад, і фундаментом його є те, що поставлена головна стратегічна задача – це повернути людей, а не території… У нашому плані це називається повернути Донбас в Україну, а Україну на Донбас», – цитує партія слова голови політради «Опозиційної платформи – За життя».

Водночас у партії «Європейська солідарність» заявили про зустрічі з депутатами новообраного Європарламенту, в перебігу яких «запобігли» спробам політиків з «проросійського пулу нав’язати у Страсбурзі власний порядок денний».

«Подивіться, з чим сюди приїхали Опоблок чи Опоплатформа – фактично, путінська «п’ята колона». Оточена сонмом російських журналістів, які забезпечують їм піар-підтримку, вони не порушили жодного разу питання, які життєво важливі для України. Вони приїхали презентувати себе, як проросійська політична сила, яка на сьогоднішній день має зруйнувати концепцію захисту українського інтересу в Європарламенті», – заявив лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко.

18 липня новообраний Європейський парламент проведе дебати та голосуватиме за резолюцію щодо українських політичних в’язнів Кремля. Як повідомив постійний представник України при ЄС Микола Точицький, голосування за резолюцію відбудеться орієнтовно о 13:00.